La classifica di Serie A: la Fiorentina resta ultima ma le altre non allungano
Con la vittoria della Roma contro il Genoa si è chiusa la 17esima giornata di Serie A che ha visto quasi tutte le squadre in lotta per non retrocedere non raccogliere punti. La Fiorentina così nonostante l'ennesima sconfitta a Parma resta in scia delle avversarie anche se resta ancora a distanza. Questa la classifica di Serie A a cui mancano ancora da recuperare le partite rinviate a causa della Supercoppa:
La classifica aggiornata della Serie A
1. Inter 36 (16 partite giocate)
2. Milan 35 (16 partite giocate)
3. Napoli 34 (16)
4. Roma 33 (17)
5. Juventus 32 (17)
6. Como 27 (16)
7. Bologna 26 (16)
8. Lazio 24 (17)
9. Sassuolo 22 (17)
10. Atalanta 22 (17)
11. Udinese 22 (17)
12. Cremonese 21 (17)
13. Torino 20 (17)
14. Cagliari 18 (17)
15. Parma 17 (16)
16. Lecce 16 (16)
17. Genoa 14 (17)
18. Hellas Verona 12 (16)
19. Pisa 11 (17)
20. Fiorentina 9 (17)
