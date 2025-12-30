Sentite Massimo Mauro: "Non rimpianto Rabiot alla Juve, ma Kean sì"

Massimo Mauro, ex difensore della Juventus, ha parlato a La Gazzetta dello Sport di Adrien Rabiot facendo un riferimento anche all'attuale centravanti della Fiorentina, Moise Kean: "Non lo rimpiango, mentre Moise Kean sì. Perché preferisco Kean a Openda e David. Chiaro, Rabiot ha uno spessore internazionale e farebbe sempre comodo".