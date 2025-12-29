La Roma con il Genoa non sbaglia: 3-1 all'Olimpico. Viola a -5 dalla salvezza

Tutto facile per la Roma all'Olimpico contro il Genoa nel monday night di Serie A che ha visto il ritorno di Daniele De Rossi a Roma da avversario. Un ritorno non troppo felice per l'ex bandiera giallorossa accolta da grandi striscioni da parte dei tifosi. In campo il Genoa però non è praticamente mai sceso e gli uomini di Gasperini hanno indirizzato facilmente la gara già nel primo tempo con un 3-1 firmato Soulé, Koné e Ferguson.

A nulla è servito il gol della bandiera di Ekhator verso la fine. La Roma si riporta così al quarto posto scavalcando di nuovo la Juventus, mentre il Genoa non si smuove dai 14 punti in classifica, restando così 5 punti avanti alla Fiorentina al quart'ultimo posto in A.