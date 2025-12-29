La Roma con il Genoa non sbaglia: 3-1 all'Olimpico. Viola a -5 dalla salvezza
FirenzeViola.it
Tutto facile per la Roma all'Olimpico contro il Genoa nel monday night di Serie A che ha visto il ritorno di Daniele De Rossi a Roma da avversario. Un ritorno non troppo felice per l'ex bandiera giallorossa accolta da grandi striscioni da parte dei tifosi. In campo il Genoa però non è praticamente mai sceso e gli uomini di Gasperini hanno indirizzato facilmente la gara già nel primo tempo con un 3-1 firmato Soulé, Koné e Ferguson.
A nulla è servito il gol della bandiera di Ekhator verso la fine. La Roma si riporta così al quarto posto scavalcando di nuovo la Juventus, mentre il Genoa non si smuove dai 14 punti in classifica, restando così 5 punti avanti alla Fiorentina al quart'ultimo posto in A.
Pubblicità
News
Paratici a metà non serve: dovrà avere più potere di Ferrari per cambiare un modello che ha fallito. Missione piazza pulita anche intorno alla squadra. In tanti vogliono andarsene, sondati i procuratoridi Angelo Giorgetti
Le più lette
1 Paratici a metà non serve: dovrà avere più potere di Ferrari per cambiare un modello che ha fallito. Missione piazza pulita anche intorno alla squadra. In tanti vogliono andarsene, sondati i procuratori
Copertina
Tommaso LoretoL’Udinese un’illusione, Parma la dura realtà: questa Viola è da serie B. I confronti interni una presa in giro, la lentezza sull’affare Paratici una costante. Almeno gli garantiranno piena autonomia?
Alberto PolverosiI 10 comandamenti per la Fiorentina: non pensare di aver già iniziato la rimonta e santificare ogni tanto la tua partita. Parma diventa decisiva per capire se il 5-1 sull’Udinese è tutta farina del suo sacco
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com