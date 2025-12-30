Tesser sulla Viola: "Il valore è alto, quindi bisogna capire cosa non va"
L'allenatore della Triestina, Attilio Tesser, ha parlato a TMW del momento attraversato dalla Fiorentina: "Una situazione imprevista, impensabile. Il valore tecnico della squadra è alto, quando poi si protraggono delle situazioni bisogna capire cosa non va".
Attualmente la Fiorentina è ultima in classifica con 9 punti. Davanti a lei ci sono Verona (12) e Pisa (11). Il quartultimo posto - quindi la zona salvezza - è occupato dal Genoa a 14 punti. I viola hanno segnato 17 gol e ne hanno subiti 28, come Udinese e Torino.
Paratici a metà non serve: dovrà avere più potere di Ferrari per cambiare un modello che ha fallito. Missione piazza pulita anche intorno alla squadra. In tanti vogliono andarsene, sondati i procuratoridi Angelo Giorgetti
Mario TeneraniCommisso, lei non vuole bene alla Fiorentina. E anche chi non si dimette è contro Firenze. Paratici ok, ma solo se ha totale autonomia. Tifosi traditi da una squadra di pastafrolla
Tommaso LoretoL’Udinese un’illusione, Parma la dura realtà: questa Viola è da serie B. I confronti interni una presa in giro, la lentezza sull’affare Paratici una costante. Almeno gli garantiranno piena autonomia?
