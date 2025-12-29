Cambia il direttore sportivo dell'Empoli: via Gemmi, in arrivo Stefanelli
FirenzeViola.it
Cambia la dirigenza dell'Empoli a pochi giorni dall’apertura del mercato di riparazione. Come riporta TMW, la società toscana avrebbe infatti deciso di sollevare dall’incarico il direttore sportivo Roberto Gemmi - in carica dal luglio 2024 – e sostituirlo con un altro dirigente. Si tratta di Stefano Stefanelli, ex di Carpi, Pistoiese, Cesena e Pisa oltre che direttore dell’area scouting della Juventus nella scorsa stagione, con cui starebbe discutendo gli ultimi dettagli. Stefanelli dovrebbe firmare un contratto di due anni e mezzo con l’Empoli e iniziare a operare da subito.
Pubblicità
News
Paratici a metà non serve: dovrà avere più potere di Ferrari per cambiare un modello che ha fallito. Missione piazza pulita anche intorno alla squadra. In tanti vogliono andarsene, sondati i procuratoridi Angelo Giorgetti
Le più lette
1 Paratici a metà non serve: dovrà avere più potere di Ferrari per cambiare un modello che ha fallito. Missione piazza pulita anche intorno alla squadra. In tanti vogliono andarsene, sondati i procuratori
Copertina
Tommaso LoretoL’Udinese un’illusione, Parma la dura realtà: questa Viola è da serie B. I confronti interni una presa in giro, la lentezza sull’affare Paratici una costante. Almeno gli garantiranno piena autonomia?
Alberto PolverosiI 10 comandamenti per la Fiorentina: non pensare di aver già iniziato la rimonta e santificare ogni tanto la tua partita. Parma diventa decisiva per capire se il 5-1 sull’Udinese è tutta farina del suo sacco
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com