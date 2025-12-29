Cambia il direttore sportivo dell'Empoli: via Gemmi, in arrivo Stefanelli

Cambia la dirigenza dell'Empoli a pochi giorni dall’apertura del mercato di riparazione. Come riporta TMW, la società toscana avrebbe infatti deciso di sollevare dall’incarico il direttore sportivo Roberto Gemmi - in carica dal luglio 2024 – e sostituirlo con un altro dirigente. Si tratta di Stefano Stefanelli, ex di Carpi, Pistoiese, Cesena e Pisa oltre che direttore dell’area scouting della Juventus nella scorsa stagione, con cui starebbe discutendo gli ultimi dettagli. Stefanelli dovrebbe firmare un contratto di due anni e mezzo con l’Empoli e iniziare a operare da subito.