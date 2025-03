Il Presidente del Lecce: "Contro i viola in difficoltà mi aspettavo di più. Manca un rosso"

Il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, ha rilasciato un'intervista al Quotidiano di Puglia per commentare il periodo complicato dei salentini, in cui ha fatto un excursus delle ultime gare della formazione di Giampaolo, tra cui la sconfitta contro la Fiorentina: "In seria A accade quasi a tutte le squadre, nell’arco di un campionato, di perdere più gare consecutivamente. Del Milan ho già detto, con l’Udinese, che nelle ultime gare in trasferta ha pareggiato a Napoli ed a Roma con la Lazio, siamo stati piegati da un rigore inesistente, riconosciuto come tale anche dai vertici arbitrali, al pari del mancato secondo giallo a Payero. Si tratta di due episodi enormi che in gare equilibrate spostano tutto.

A Firenze invece, contro una Fiorentina che mi è parsa in difficoltà, mi aspettavo qualcosa in più da parte nostra, forse hanno inciso le assenze di Pierotti e di Helgason, entrato a mezzo servizio negli ultimi minuti, due giocatori che in questo momento stanno facendo particolarmente bene. Anche a Firenze è mancato un clamoroso rosso per doppio giallo al 30’ del primo tempo. Purtroppo, nessuno ne ha parlato".