Lussemburgo-Italia, le formazioni ufficiali: debutto per Comuzzo e Ndour
Di seguito le formazioni ufficiali di Lussemburgo-Italia, amichevole internazionale e prima gara in panchina del Ct ad interim Silvio Baldini, ex commissario tecnico dell'Under21 che ha scelto un'Italia sperimentale, per larghi tratti identica alla sua U-21.
LUSSEMBURGO (4-5-1): Moris; Jans, Korac, Carlson, Mica Pinto; V. Thill, Martins, Olesen, De Sousa, Bohnert; Sinani. A disp. Curci, D. Duarte, E. Duarte, Fox, Gonçalves, Kadamani, Mahmutovic, Muratovic, Pereira Cardoso, Selimovic, S. Thill, Veiga. All. Jeff Strasser
ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Favasuli, Comuzzo, Chiarodia, Bartesaghi; Pisilli, Lipani, Ndour; Cherubini, Esposito, Koleosho. A disp. Daffara, Palmisani, Ahanor, Berti, Camarda, Dagasso, Ekhator, Faticanti, Fini, Fortini, Inacio, Mane, Palestra, Reggiani. All. Silvio Baldini.
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