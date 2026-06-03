Zazzaroni: "Paratici voleva tenere Vanoli, ma la piazza gliel'ha impedito"
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Ivan Zazzaroni, il direttore del Corriere dello Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Lady Radio, sulla situazione della Fiorentina e la figura di Fabio Paratici: "Non vedo grandi colpe da parte della proprietà della Fiorentina, perché molti investimenti quest'anno sono stati fatti. Di che cosa si può rimproverare a Commisso? La squadra ha reso molto meno di quello che tutti noi ci aspettavamo. Io in particolare ho visto un mercato che mi era piaciuto tantissimo, le stagioni negative capitano a tutte le squadre".
Paratici è il miglior ds italiano?
"Paratici nel fare il mercato e nel rapporto con gli altri ds è il migliore in Italia, non credo che in questa sessione di mercato sbaglierà delle scelte, ma bisogna vedere anche il budget come sarà costruito. La Fiorentina mi sembra una squadra da cambiare in modo consistente, soprattutto in difesa. Questa squadra deve riuscire a far rendere al meglio i giocatori di qualità che aveva comprato nel passata stagione: questa squadra, con tre o quattro pezzi nuovi può cambiare in meglio, può fare molto bene".
Paratici voleva tenere Vanoli?
"Io vorrei che la società viola si guardasse attorno perchè: La juve è sparita, la Roma non ha ancora preso il direttore sportivo, il Milan non ha nessuno tra allenatore e ds, il Bologna ha cambiato. Mi sembra che la Fiorentina abbia una struttura chiara e definita. Paratici mi diceva sempre che non potendo prendere un allenatore top, avrebbe tenuto volentieri Vanoli per mantere la stabilità all'interno della squadra, però poi c'è stata una grande pressione da parte della piazza per cambiare l'allenatore dopo un'anno disastroso, Paratici per trovare un equilibrio tra la dirigenza e la piazza ha deciso di andare su Grosso, anche se avrebbe tenuto volentieri Vanoli".
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Tommaso LoretoScade la clausola di conferma per Vanoli, ma su Grosso qualsiasi giudizio è prematuro. Conterà la sintonia col ds Paratici, un valore aggiunto che la Fiorentina non ha mai sfruttato
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