Kean non si ferma in vacanza: le immagini dell'allenamento specifico

Kean non si ferma in vacanza: le immagini dell'allenamento specifico
Oggi alle 21:00News
di Redazione FV

Moise Kean sperava di essere in ritiro con l'Italia in vista del Mondiale che prenderà il via tra qualche settimana, invece si trova ancora alle prese con il recupero dall'infortunio che lo ha messo ko nel finale di stagione con la Fiorentina. L'attaccante classe 200 ha pubblicato sul proprio account Instagram due video che mostrano come si stia allenando anche in questi giorni di vacanza con una seduta specifica: elettrodi sulle gambe ed esercizi di potenziamento per non perdere il ritmo. 