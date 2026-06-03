Kean non si ferma in vacanza: le immagini dell'allenamento specifico
Moise Kean sperava di essere in ritiro con l'Italia in vista del Mondiale che prenderà il via tra qualche settimana, invece si trova ancora alle prese con il recupero dall'infortunio che lo ha messo ko nel finale di stagione con la Fiorentina. L'attaccante classe 200 ha pubblicato sul proprio account Instagram due video che mostrano come si stia allenando anche in questi giorni di vacanza con una seduta specifica: elettrodi sulle gambe ed esercizi di potenziamento per non perdere il ritmo.
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Ok fare cassa, sarà inevitabile, ma cedere tutti i migliori come può essere la scelta giusta? Da Dodo a Kean, dal mancato riscatto di Solomon a Gud: via il talento in nome della prima parte della rivoluzione. Margini di errore pari a zerodi Lorenzo Di Benedetto
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FirenzeViolaNdour come Montolivo e Baggio: sedici anni dopo, la dieci azzurra torna sulle spalle di un calciatore della Fiorentina
Angelo GiorgettiGrosso-Paratici, incontro per il mercato con i big in partenza e l’incognita Kean. Tifo viola in attesa: i moderati sembrano più critici degli ultrà. Via Gud e Dodo, Solomon conferma difficile. E ora occhio ai centrali
Mario TeneraniFumata bianca per Grosso, manca poco. Viery piace, ma servono 20 milioni. Dodo vuole la Roma, Gosens e Comuzzo invece vogliono restare
Tommaso LoretoScade la clausola di conferma per Vanoli, ma su Grosso qualsiasi giudizio è prematuro. Conterà la sintonia col ds Paratici, un valore aggiunto che la Fiorentina non ha mai sfruttato
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