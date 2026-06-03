L'Italia di Baldini vince 1-0 col Lussemburgo. In campo tutti e tre i viola

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Finisce con una vittoria di misura la prima delle due amichevoli dell'Italia del CT Silvio Baldini contro il Lussemburgo. 1-0 firmato Pio Esposito di testa nel secondo tempo per gli azzurri che come noto si sono presentati con gran parte dell'Under 21 tra cui anche tre giocatori della Fiorentina. Due di questi, Pietro Comuzzo e Cher Ndour, sono partiti dall'inizio, il terzo, Niccolò Fortini, invece è entrato a poco più di 20 minuti dalla fine.

Per Comuzzo 76 minuti senza particolari sbavature, Ndour ha giocato l'intera partita con la numero 10 sulle spalle. Pochi sussulti e qualche giocata offensiva per il centrocampista viola autore di una buona gara, mentre Fortini nel finale si è visto poco ed esce con un senza voto. Per tutti e tre i giocatori viola si tratta della prima presenza con la maglia della Nazionale Italiana.