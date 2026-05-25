Ufficiale

Il Napoli congeda e ringrazia Conte via social: "Grazie mister"

Il Napoli congeda e ringrazia Conte via social: "Grazie mister"FirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 12:49News
di Redazione FV

La notizia c'era già, con l'addio comunicato da Conte al presidente De Laurentiis già da tempo e questa mattina, all'indomani della chiusura della stagione, è arrivata l'ufficialità: Antonio Conte lascia appunto il Napoli.

E' il club via social a congedare il tecnico con un semplice "Grazie mister".