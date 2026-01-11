Il messaggio di Commisso alla squadra: "Bravi ragazzi, avanti così"

Al termine della partita pareggiata 1-1 tra Fiorentina e Milan, il Presidente gigliato Rocco Commisso, insieme alla moglie Catherine e al figlio Giuseppe, ha chiamato il DG Ferrari, il Mister e tutta la squadra per fare loro i complimenti per come hanno giocato e per il carattere mostrato dall’inizio alla fine. “Bravi ragazzi, avanti cosi. Meritavamo la vittoria ma siamo sulla strada giusta e dobbiamo continuare così!”, queste le parole di Commisso.