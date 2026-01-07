Gudmundsson: "Mancato qualche risultato, ma siamo migliorati molto"

vedi letture

Albert Gudmundsson, attaccante della Fiorentina andato in gol contro la Lazio, dopo il pareggio per 2-2 contro i biancocelesti si è espresso così a Dazn: "La Lazio gioca veramente un buon calcio, siamo andati molto vicini a vincere questa partita. Loro sono una squadra molto forte, ci prendiamo questo punto. Nelle ultime 4-5 partite ci è mancato qualche risultato ma siamo molto migliorati nelle prestazioni. Vogliamo uscire da questa situazione".