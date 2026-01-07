Marelli: "Il rigore per la Lazio c'è. Quello su Gudmundsson? Il contatto è lieve"

Dagli studi di Dazn, nel post partita di Lazio-Fiorentina, l'ex arbitro Luca Marelli ha analizzato così gli episodi arbitrali più discussi della gara: "Primo episodio al 17' del primo tempo. In questa circostanza faccio fatica a capire perché il Var non sia intervenuto sulla trattenuta di Pongracic su Gila. Mano sinistra di Pongracic che trattiene la maglia del difensore della Lazio, non c'entra nulla la sbracciata di Gila. Prima c'è il rigore, poi la manata. Era rigore e giallo, mi diventa difficile davvero capire il comportamento del Var".

Sul rigore dato alla Fiorentina: "Un contatto su Gudmundsson c'è, ma è leggerissimo ed è sulla parte esterna sul piede dell'islandese. A mio parere questa è moviola e fatta male. Se questo rigore viene assegnato in campo da Sozza aggrottiamo la frotte ma lo dobbiamo accettare, ma l'On Field Review non aveva il minimo motivo di essere fatta. A mio parere un contatto di questo genere non può mai portare a un rigore".

Il rigore poi fischiato alla Lazio: "C'è. Comuzzo si aggrappa alla maglia e lo tiene per tanti secondi, dopo lo tira giù. Rigore giustamente assegnato in campo, Sozza è ben posizionato e fischia correttamente".