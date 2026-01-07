Vanoli ottimista: "Un plauso ai ragazzi, che reazione. Fagioli deve ambire alla Nazionale"

Paolo Vanoli, tecnico della Fiorentina, al termine della gara con la Lazio pareggiata per 2-2 ha commentato così la serata dell'Olimpico, in diretta su Dazn: "Alla fine è giusto così. Siamo partiti con un approccio un po' lento, abbiamo subito le loro palle inattive che ci hanno tolto un po' di autostima. Ma abbiamo saputo reagire e dopo il pareggio eravamo andati avanti meritatamente: faccio un plauso ai ragazzi, ci siamo detti che la parola da inseguire è "continuità". Fare un punto a Roma non era facile".

Come vede ora la sua squadra?

"Adesso sappiamo reagire agli eventi che prima ci potevano abbattere. Anche nel primo tempo abbiamo fatto tanti errori tecnici in costruzione, spesso la facciamo senza l'obiettivo di andare avanti a far male. Ma mi tengo la reazione, è la quinta partita in cui vedo i ragazzi provare a cambiare marcia".

Sente di essere entrato nella testa dei suoi giocatori?

"Ci voleva un po' di pazienza, e qua non c'è. Poi un po' di tempo, ma la situazione non è facile. Con questa voglia e continuità però siamo sulla strada giusta, guardiamo partita per partita e la prossima è il Milan".

Finalmente Fagioli. Quanto è importante per voi?

"Sono contento, perché da quando sono arrivato ha fatto prestazioni davvero importanti. L'elogio a lui va nella continuità di prestazione: nessuno pensava potesse fare il play, invece lo sa fare. Deve essere ambizioso e guardare anche la Nazionale, fa tanto per migliorare".