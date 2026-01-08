Dagli inviati

Pari con l'amaro in bocca: Lazio-Fiorentina, il commento di FirenzeViola

Oggi alle 00:08Primo Piano
di Redazione FV
fonte dal nostro inviato all'Olimpico - Andrea Giannattasio

La Fiorentina esce dall'Olimpico con un 2-2, dopo aver pregustato il sapore della vittoria sfuggita solo agli ultimi minuti. I viola si erano illusi con la rete di Gudmundsson su rigore, dopo il gol di Gosens che aveva rimesso in parità il punteggio a seguito del vantaggio iniziale di Cataldi, poi è stato Pedro a gelare Vanoli e i suoi uomini a tempo praticamente scaduto. Per analizzare il tutto, ecco il commento del nostro inviato a Roma, Andrea Giannattasio: