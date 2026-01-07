Sarri polemico: "Pensavo di aver visto tutto... il rigore non dato nel 1° tempo grida vendetta"

vedi letture

Maurizio Sarri non le manda a dire. Il tecnico della Lazio, irritato per gli episodi arbitrali del match contro la Fiorentina, ha parlato apertamente nel post partita in onda su Dazn: "La squadra ha fatto un primo tempo di ottimo livello, con tante occasioni: chiuderlo sullo 0-0 è stato veramente un peccato. Secondo tempo con meno energie, ma gli episodi in questo momento non ci girano a favore. Il rigore non dato nel primo tempo grida vendetta, però è stata una buona Lazio che ha reagito alla brutta partita fatta col Napoli".

Come si gestisce il nervosismo in campo?

"I ragazzi sono un po' frustrati da questa situazione, anch'io sinceramente c'ho un po' di giramento anche se nel calcio pensavo di aver visto tutto vista la mia età. Però è qualcosa sul quale non possiamo influire, è inutile sprecare energie. Noi dobbiamo pensare a migliorare la squadra dal punto di vista qualitativo e realizzativo, visto che di occasioni stasera ce ne sono state tantissime".