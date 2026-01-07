Dagli inviati Fagioli commenta il pari: "Qualcosa è cambiato, siamo più vivi. C'è rammarico"

Nicolò Fagioli, dalla pancia dell'Olimpico, prende la parola di fronte ai giornalisti. Queste le dichiarazioni del giocatore dopo Lazio-Fiorentina, terminata 2-2, in conferenza stampa: "Era importante portare a casa i tre punti, c'è rammarico specialmente per l'ultimo episodio dopo un grande primo tempo della Lazio. L'avevamo ribaltata ed eravamo stati bravi, peccato perché abbiamo subito gol nel finale".

Cosa non ha funzionato nel primo tempo?

"Non eravamo messi benissimo in campo nel primo tempo, loro trovavano spazi e noi sbagliavamo molto tecnicamente. Devo fare i complimenti alla Lazio, mi ha impressionato a livello di gioco".

Cosa ti sta dando questo nuovo sistema di gioco? Avete avuto spiegazioni sul rigore nel finale?

"Il mister mi sta dando molte indicazioni, studiamo bene la partita in settimana così sono pronto in campo. Non voglio parlare degli arbitri, dobbiamo fare in modo di evitare questi episodi ed è inutile parlarne".

Cosa è cambiato in queste ultime settimane?

"Qualcosa è cambiato, stiamo dando tutti il 100% in campo e siamo più squadra, siamo più vivi. Non abbiamo fatto benissimo nel primo tempo, poi però abbiamo fatto molto bene nella ripresa".

È cambiato il modo di giocare in fase offensiva? Avete rinunciato ai lanci lunghi?

"Il mister ci sta dando tanto a livello tattico e a livello fisico. Con il Verona ho lanciato 4-5 volte Kean che è andato in porta, oggi abbiamo visto che i loro due centrali scappavano prima e quindi studiamo ogni partita in base all'avversario".