De Gea dall'Olimpico: "Pareggio giusto, ma ci resta il sapore amaro"

vedi letture

Nell'immediato post partita, sul prato dell'Olimpico, il portiere viola David De Gea ha parlato così sui canali Dazn, a proposito del pareggio tra Lazio e Fiorentina: "Abbiamo giocato contro una squadra che palleggia molto bene, abbiamo sofferto un po' nel primo tempo ma abbiamo fatto un buon secondo tempo. Penso che il pareggio sia giusto, però quando manca poco alla fine il sapore è un po' amaro. Per noi però è un punto importante.

Ovviamente nessuno si aspettava questa situazione a gennaio, meritavamo qualche punto in più ma la squadra lavora bene in allenamento. Abbiamo vinto due partite, la strada è ancora lunga e dobbiamo continuare così".