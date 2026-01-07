De Gea dall'Olimpico: "Pareggio giusto, ma ci resta il sapore amaro"
Nell'immediato post partita, sul prato dell'Olimpico, il portiere viola David De Gea ha parlato così sui canali Dazn, a proposito del pareggio tra Lazio e Fiorentina: "Abbiamo giocato contro una squadra che palleggia molto bene, abbiamo sofferto un po' nel primo tempo ma abbiamo fatto un buon secondo tempo. Penso che il pareggio sia giusto, però quando manca poco alla fine il sapore è un po' amaro. Per noi però è un punto importante.
Ovviamente nessuno si aspettava questa situazione a gennaio, meritavamo qualche punto in più ma la squadra lavora bene in allenamento. Abbiamo vinto due partite, la strada è ancora lunga e dobbiamo continuare così".
Un punticino che fa morale. Ma la salvezza è tutta da conquistare. Basta Piccoli titolare e Kean in panca. Finalmente De Gea e Gosens protagonisti. Mercato: mi piace Brescianini, non capisco Baldanzi. Servono 4 colpi. Il caso Paraticidi Luca Calamai
