Il ct Baldini su Comuzzo: "Ci siamo chiariti con la Fiorentina ed è qui"
FirenzeViola.it
Il ct dell'Under 21 Silvio Baldini oltre a prendere atto dell'assenza (per infortunio?) del centrocampista viola Cher Ndour ha ha poi approfondito la scelta di convocare il difensore della Fiorentina Pietro Comuzzo, dopo le polemiche dello scorso ritiro, per il quale non lo aveva convocato perché non aveva più saputo nulla delle sue condizioni di salute: "Aveva avuto un problema di salute a settembre, poi non ho avuto più notizie da nessuno - spiega - In queste ultime settimane abbiamo chiarito la situazione con il club e con il ragazzo e quindi oggi è tornato con noi”,
