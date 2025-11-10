Ufficiale L'Atalanta comunica l'esonero di Juric. Ora tutto su Palladino

Era già ufficioso ma ora è ufficiale: l'Atalanta ha comunicato l'esonero di Ivan Juric e aspetta la firma di Raffaele Palladino. Intanto ecco la nota dell'Atalanta stessa sull'esonero: "Atalanta BC comunica che Ivan Jurić è stato sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra assieme ai suoi più stretti collaboratori, vale a dire Matteo Paro, Miguel Veloso, Paolo Barbero, Stjepan Ostojić e Michele Orecchio.

Atalanta BC ringrazia Ivan Jurić e il suo staff per l’impegno profuso, augurando loro il meglio per il futuro"