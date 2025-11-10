Capitan Dzeko in Nazionale con un volo low cost: oggi allenamento di recupero

L'attaccante della Fiorentina Edin Dzeko, reduce da uno spezzone di gara contro il Genoa, da oggi è in Nazionale. E nonostante sia il capitano della Bosnia Erzegovina, il giocatore viola "vola basso". Infatti come riferisce N1 Bosna i Hercegovina, per arrivare a Sarajevo Dzeko avrebbe preso un volo low cost con la compagnia Ryanair da Bergamo che ha un prezzo di 30 euro. Volo comunque utilizzato, in gironi diversi, anche dai croati Luka Modric (Milan) e Mario Pasalic (Atalanta). In quanto a Dzeko, in ritiro con la Nazionale oggi dovrebbe svolgere un allenamento leggero di recupero, mentre da domani è previsto il suo pieno reintegro nel gruppo.