Adani: "Vanoli il più opportuno per la Fiorentina. I giocatori siano uomini e niente paura"

vedi letture

L'ex calciatore viola Daniele Adani è intervenuto a Radio Bruno per commentare il momento della Fiorentina e la scelta di Paolo Vanoli: "Vanoli è una scelta fatta bene, l’allenatore più opportuno per la Fiorentina attuale. Paragone con l'ultima Fiorentina retrocessa? Non ne vedo, allora parlavamo di tribunali e dirigenti, non era possibile parlare di calcio. Oggi invece la Fiorentina non ha giustificazioni per la situazione che sta vivendo.

La responsabilità è dei calciatori e, finiti gli alibi, tutti in campo devono far vedere l'uomo e poi il professionista. Col Genoa ho visto l’assunzione di responsabilità, ma i giocatori non devono farsi prendere dalla paura come ho visto sul primo gol del Genoa o sul rigore di Ranieri. Ora devono combattere su ogni centimetro di campo".