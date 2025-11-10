Pruzzo: "Se avessi fatto il mercato giocando a briscola, ci sarebbe un centrocampo migliore"

vedi letture

L'ex attaccante della Fiorentina, Roberto Pruzzo, a Lady Radio ha parlato in maniera piuttosto critica del centrocampo viola e di come è stato allestito: "Se io e Ripa ci mettessimo a giocare a briscola mentre facciamo il mercato della Fiorentina, probabilmente verrebbe fuori qualcosa di meglio del centrocampo della Fiorentina attuale". Nello specifico critica molto il modo di giocare di Nicolussi Caviglia: "Caviglia ha toccato pochissimi palloni, forse neanche cinque. Ma come può un regista partecipare così poco al gioco? A quel punto tanto vale buttare via la palla e giocare solo a pallonate".

L'ex viola ha puntato il dito anche contro la difesa: "Ma come difendono questi? Ai miei tempi si prendevano gol, certo, ma non in questo modo. Cosa stiamo vedendo? Cade un pallone da quaranta metri e finisce in rete… ma dai! Il punto lo porti a casa, d’accordo, ma di partita vera ce n’è stata poca, le due squadre hanno avuto paura. Ora non resta che combattere, punto su punto".