Nazionale azzurra con la Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro

(ANSA) - ROMA, 10 NOV - In occasione del 60/o anniversario di Fondazione AIRC, gli Azzurri raddoppiano il proprio impegno a sostegno di 'Un Gol per la Ricerca'. Nelle ultime due partite del girone di qualificazione al Mondiale di calcio 2026 contro Moldova (giovedì 13 novembre, Chisinau) e Norvegia (domenica 16 novembre, Milano), gli Azzurri raccolgono il testimone dai giocatori del campionato della Serie A Enilive, scesi in campo nel weekend dell'11/a giornata, e proseguono la mobilitazione del mondo del pallone schierandosi al fianco di oltre 5.000 ricercatrici e ricercatori al lavoro nei laboratori di oltre cento istituzioni in tutto il Paese per migliorare la prevenzione, la diagnosi e la cura del cancro.

Il ct Gennaro Gattuso e tutti i giocatori inviteranno tifosi e appassionati a unirsi alla squadra di chi crede nella ricerca, facendo tanti gol per rendere il cancro sempre più curabile attraverso le donazioni con SMS o chiamate da telefono fisso al numero 45521 o sul sito airc.it. (ANSA).