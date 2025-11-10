Dt Bosnia Erzegovina: "Kospo non convocato per richiesta dei dirigenti viola"

Arrivano notizie e dichiarazioni dai ritiri delle Nazionali in cui sono stati chiamati (o non chiamati) giocatori viola. Il direttore tecnico della Bosnia Erzegovina, Emir Spahic ad esempio in conferenza stampa ha parlato dell’esclusione del difensore della Fiorentina, Eman Kospo: "Il progetto su di lui rimane come lo avevamo immaginato. Era prevista la convocazione nell’Under 21, ma considerando la situazione attuale della Fiorentina, alcuni dirigenti del club gli hanno chiesto di restare. In accordo con i selezionatori Barbarez e Krunić, abbiamo accettato e non ci sono problemi. Loro hanno chiesto e noi abbiamo accettato".