Il Bologna espugna Bergamo ma lo 0-1 non basta a strappare la Conference alla Dea

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Il Bologna espugna lo stadio di Bergamo battendo l'Atalanta 1-0. Ma il gol di Orsolini, realizzato al 78' non basta a salvare la stagione e sperare ancora nell'Europa. Sarebbero infatti serviti almeno tre gol per continuare a sperare, visto che all'andata la Dea aveva vinto 2-0 ed ha una differenza rete di gran lunga superiore. Per questo obiettivo infatti contano gli scontri diretti e non c'è spareggio come per le retrocessioni e lo scudetto.

L'Atalanta verrà dunque a Firenze sicura della Conference e senza altre vellità di classifica. Proprio per questo la gara non dovrà svolgersi in contemporanea con altre. Anche il Bologna con la vittoria e la sconfitta della Lazio è sicura dell'ottavo posto, indipendentemente dal turno finale.