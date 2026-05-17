Cagliari, Lecce e Cremonese alle 20.45 per la salvezza: le formazioni delle tre sfide

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Alle 20.45 ben tre sfide chiudono la 37esima e penultima giornata di serie A. Si tratta delle tre gare che coinvolgono altrettante squadre in lotta per la salvezza, Cagliari, Lecce e Cremonese. I rossoblù (i più tranquilli con 37 punti) ospitano il Torino, il Lecce (32) è impegnato al Mapei con il Sassuolo e la Cremonese (31) gioca ad Udine, tutte dunque contro squadre che non hanno obiettivi da raggiungere ma sempre difficili e imprevedibili da affrontare. Ecco le formazioni ufficiali delle tre sfide.

Cagliari (4-3-2-1): Caprile; Zappa, Mina, Dossena, Obert; Adopo, Gaetano, Deiola; Palestra, Esposito; Mendy. Allenatore: Fabio Pisacane.

Torino (3-4-1-2) : Paleari; Marianucci, Coco, Ebosse; Pedersen, Ilkhan, Prati, Obrador; Vlasic; Zapata, Simeone. Allenatore: Roberto D'Aversa.

Sassuolo (4-3-3): Turati; Coulibaly, Pedro Felipe, Muharemovic, Garcia; Thorstvedt, Matic, Kone; Berardi, Nzola, Laurienté. A disposizione: Satalino, Zacchi, Muric, Doig, Volpato, Fadera, Moro, Macchioni, Frangella, Lipani, Iannoni, Bakola, Pinamonti. Allenatore: Fabio Grosso

Lecce (4-3-2-1): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Ngom; Pierotti, Coulibaly, Banda; Cheddira. A disposizione: Früchtl, Samooja, Ndaba, Gaspar, Sala, Fofana, Štulić, N’Dri, Pérez, Helgason, Gandelman, Jean, Camarda, Gorter. Allenatore: Eusebio Di Francesco

Udinese (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Arizala, Miller, Karlstrom, Atta, Kamara; Davis, Buksa. A disposizione: Nunziante, Sava, Padelli, Zarraga, Gueye, Bertola, Bayo, Mlacic, Piotrowski, Camara, Zemura. Allenatore: Kosta Runjaic.

Cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano, Bianchetti, Luperto; Barbieri, Thorsby, Grassi, Maleh, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. A disposizione: Silvestri, Nava, Cassin, Zerbin, Djuric, Collocolo, Floriani, Vandeputte, Faye, Payero, Folino, Okereke, Sanabria. Allenatore: Marco Giampaolo.