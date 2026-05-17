Spalletti-Gudmundsson, il tecnico spiega: "Ha fatto una cosa antisportiva"

Spalletti-Gudmundsson, il tecnico spiega: "Ha fatto una cosa antisportiva"FirenzeViola.it
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Oggi alle 15:45Dagli inviati
di Redazione FV
fonte da Torino, Andrea Giannattasio

Nella conferenza stampa dopo la sconfitta contro la Fiorentina, Luciano Spalletti ha risposto anche in merito al battibecco avvenuto nel finale con Gudmundsson, spiegando: "In partita ha preso una palla fuori e l'ha ributtata in campo in maniera antisportiva, poi è venuto a salutarmi e io non lo volevo salutare. Gli ho detto di non mettermi un braccio intorno al collo, perché non lo volevo salutare. Ha fatto una cosa antisportiva quando eravamo sotto 2-0, poi sarà un bravo ragazzo ma non l'ho voluto salutare per quello".