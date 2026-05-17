Spalletti-Gudmundsson, il tecnico spiega: "Ha fatto una cosa antisportiva"
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Nella conferenza stampa dopo la sconfitta contro la Fiorentina, Luciano Spalletti ha risposto anche in merito al battibecco avvenuto nel finale con Gudmundsson, spiegando: "In partita ha preso una palla fuori e l'ha ributtata in campo in maniera antisportiva, poi è venuto a salutarmi e io non lo volevo salutare. Gli ho detto di non mettermi un braccio intorno al collo, perché non lo volevo salutare. Ha fatto una cosa antisportiva quando eravamo sotto 2-0, poi sarà un bravo ragazzo ma non l'ho voluto salutare per quello".
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