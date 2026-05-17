Ora in campo Atalanta-Bologna. Italiano spera in un miracolo
La 37esima giornata prosegue in questi minuti con Atalanta-Bologna già in campo, con la squadra di Italiano che avrebbe ancora la possibilità di fare la Conference ma non solo vincendo tutte e due le gare rimanenti ma sperando anche l'Atalanta perda l'ultima a Firenze. Inoltre dovrebbe vincere lo scontro diretto con un bel margine, ovvero almeno 3 gol, altrimenti la differenza reti premierebbe comunque la squadra di Palladino. Ecco intanto le formazioni:
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Ederson, Zalewski; CDK, Raspadori; Krstovic. Allenatore: Raffaele Palladino
A disposizione: Sportiello, Rossi, Kolasinac, Bellanova, Bakker, Musah, Pasalic, Samardzic, Scamacca, Vavassori
BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Joao Mario, Heggem, Helland, Miranda; Ferguson, Freuler, Pobega; Bernardeschi, Castro, Rowe. Allenatore: Vincenzo Italiano
A disposizione: Ravaglia, Pessina, Tomasevic, De Silvestri, Zortea, Lykogiannis, Sohm, Moro, Odgaard, Orsolini, Dominguez, Dallinga.
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