Brescianini: "Tenevamo tanto a vincere con la Juventus anche per i tifosi"

vedi letture

Marco Brescianini ha parlato ai microfoni ufficiali della Fiorentina dopo la vittoria contro la Juventus. Queste le sue parole: "È stata una bellissima vittoria, ci tenevamo tanto anche per i tifosi. Abbiamo sofferto molto quest'anno e oggi è stata una giornata in cui abbiamo messo in campo tutte le nostre qualità dimostrando che fino alla fine diamo tutto. L'avevamo preparata molto bene in settimana, volevamo approcciare bene, il mister ci aveva detto di restare lucidi e dai, è andata bene".

La Juventus doveva avere più motivazioni...

"Forse avevano più pressione anche se sappiamo che per Firenze questa partita è importantissima".

Un messaggio per Parisi?

"Un dispiacere enorme, speriamo non sia nulla di grave. Attendiamo gli esami, lui è un ragazzo speciale che aiuta tanto i compagni. Si è visto quanto siamo uniti".

La prossima arriva l'Atalanta.

"Dobbiamo concludere nel migliore dei modi come oggi. Per me è una partita speciale, siamo già mentalizzati su quello".