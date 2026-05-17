Solomon: "Sono felice. Ci meritavamo questa vittoria dopo una stagione dura"
FirenzeViola.it
Mano Solomon, esterno della Fiorentina, parla così ai canali ufficiali del club dopo la vittoria contro la Juventus: "Sì, sono felice perché abbiamo vinto contro la Juventus, una delle squadre migliori del campionato. Sono molto orgoglioso dei compagni, ce lo meritiamo dopo questa stagione così dura per tutti. Juve è il club più grande in Italia e tutti sanno che c'è rivalità con la Fiorentina. Dopo aver raggiunto la salvezza era importante venire qui e vincere. Siamo molto contenti".
La prossima è contro l'Atalanta.
"Sarà un'altra partita difficile perché anche loro sono tra le squadre migliori d'Italia. proveremo a dare tutto per giocare l'ultima partita davanti ai nostri tifosi: vogliamo dargli qualche gioia".
Pubblicità
News
Le più lette
2 Juventus-Fiorentina 0-2, le pagelle: De Gea e Pongracic solidi, Ndour decisivo, Mandragora gol capolavoro
Copertina
Tommaso LoretoViola dai un senso alla trasferta di Torino, poi colma la distanza con la tua gente. Le parole di Cardinale un assist per Commisso, il risultato del Como un esempio per tutti
Alberto PolverosiDopo la Juve, sarà tempo di scelte. Questa è la nostra mappa "tecnica" su conferme e cessioni. De Gea e Parisi sì, Dodo no, Mandragora nì, Gudmundsson deve decidere cosa fare da grande
Luca CalamaiKean ha voglia di andarsene. Vanoli resta se non arrivano prime scelte. De Gea o Martinelli: il dubbio c'é. Riproverei con Beltran
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com