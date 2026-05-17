Solomon: "Sono felice. Ci meritavamo questa vittoria dopo una stagione dura"

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Mano Solomon, esterno della Fiorentina, parla così ai canali ufficiali del club dopo la vittoria contro la Juventus: "Sì, sono felice perché abbiamo vinto contro la Juventus, una delle squadre migliori del campionato. Sono molto orgoglioso dei compagni, ce lo meritiamo dopo questa stagione così dura per tutti. Juve è il club più grande in Italia e tutti sanno che c'è rivalità con la Fiorentina. Dopo aver raggiunto la salvezza era importante venire qui e vincere. Siamo molto contenti".

La prossima è contro l'Atalanta.

"Sarà un'altra partita difficile perché anche loro sono tra le squadre migliori d'Italia. proveremo a dare tutto per giocare l'ultima partita davanti ai nostri tifosi: vogliamo dargli qualche gioia".