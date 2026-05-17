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Mandragora e la dedica speciale: "Alla gente di Firenze e al mio fratellino"

Mandragora e la dedica speciale: "Alla gente di Firenze e al mio fratellino"FirenzeViola.it
Oggi alle 20:20Primo Piano
di Redazione FV

Al gol del 2-0 viola di Rolando Mandragora, al centrocampista è stata data la maglia di Parisi per la dedica. Mandragora vedendolo in panchina però è andato di corsa ad abbracciarlo, per dedicargli appunto il gol come poi rimarca anche su Instagram.

Un gol e una vittoria dedicati non solo al compagno, di cui è molto amico, ma anche ai tifosi della Fiorentina: "Per la gente di Firenze e per il mio fratellino" scrive sotto la foto della sua esultanza.