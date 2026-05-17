Locatelli: "Giusto che i tifosi ci fischino e contestino dopo partite così"

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Manuel Locatelli, capitano della Juventus, ai microfoni di DAZN analizza la sconfitta contro la Fiorentina: "Da quando è arrivato Spalletti c'è stata una crescita dal punto di vista tecnico e tattico, è difficile commentare se non si raggiunge l'obiettivo. E' difficile capire perché abbiamo fatto una partita del genere, abbiamo sofferto la pressione che avevamo. E' brutto, è difficile anche commentare questa partita".

Come sta vivendo fischi e contestazione?

"E' giusto che ci fischino e contestino, se facciamo questo tipo di partite la realtà è questa. Avevamo un obiettivo, se non lo raggiungiamo è giusto che la gente ci fischi e ci contesti".

Il mister ha parlato di pressione, hai la percezione che alcune partite in alcuni momenti è mancata la personalità?

"Credo di si, alla fine ci sono delle partite che anche se giochi male devi saper vincere. Bisogna cercare di migliorare in fretta, non c'è tempo qui. Non siamo riusciti a reagire alla pressione che c'è nel giocare qua, se alla fine facciamo partire così e non vinciamo una partita decisiva più di qualcosa è andato storto".

In cosa siete mancati?

"Quando arrivi tardi sulle seconde palle, sbagli dei passaggi che non devi sbagliare, dovevamo avere delle motivazioni incredibilmente maggiori a loro ed è questa la figura che abbiamo fatto".