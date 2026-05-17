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Gosens: "Vittoria che non cancella anno difficile ma che meritiamo"

Gosens: "Vittoria che non cancella anno difficile ma che meritiamo"FirenzeViola.it
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Oggi alle 19:40Primo Piano
di Redazione FV

Il terzino viola Robin Gosens commenta via social la vittoria della Fiorentina ottenuta a Torino per 2-0 pensando sia alla stagione difficile che all'infortunio (si teme grave) di Fabiano Parisi: "Una vittoria che non cancella un anno difficile. Però una vittoria che ci meritiamo. Una vittoria da squadra. Forza Fabiano Parisi, ti vogliamo bene" scrive su Instagram. 