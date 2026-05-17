La Fiorentina Femminile chiude la stagione con una vittoria: 2-1 alla Lazio
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La Fiorentina Femminile ha chiuso la stagione davanti al proprio pubblico con una vittoria per 2-1 contro la Lazio. La Fiorentina è andata in vantaggio alla mezzora con la Tryggvadottir ed ha potuto gestire il vantaggio. Al 74' è anzi arrivato il raddoppio con Bredgaard e a nulla è valso dunque il gol della Karczewska all'89'.
Troppo tardi dunque per riaprire la gara, con le viola che chiudono dunque in bellezza sapendo che i tre punti non sarebbero serviti alla Champions già blindata domenica dalla Juventus. Le ragazze hanno potuto comunque festeggiare la vittoria e salutare al meglio il pubblico del Viola Park che le ha sempre seguite.
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