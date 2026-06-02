Ufficiale Il Bologna annuncia il successore di Italiano: Tedesco ha firmato fino al 2028

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Da Italiano e Tedesco il passo è breve: il Bologna ufficializza il nuovo allenatore che ha firmato un biennale con opzione

Il Bologna ha già annunciato il successore di Vincenzo Italiano per la panchina delle prossime due stagioni: Domenico Tedesco ha firmato con i rossoblu fino al giugno del 2028, con opzione in favore della società di Saputo per la stagione successiva.

La corte della Fiorentina

Domenico Tedesco era stato accostato anche alla panchina della Fiorentina nelle ultime settimane, che però poi ha virato definitivamente in direzione di Fabio Grosso che entro il prossimo weekend verrà ufficializzato dal club della famiglia Commisso.

Carriera e troferi di Domenico Tedesco

Tedesco, nato a Rossano in provincia di Cosenza ma cresciuto in Germania, nel corso della sua carriera ha allenato Erzgebirge Aue, Schalke 04, Spartak Mosca, Lipsia, Nazionale del Belgio e Fenerbahce. Da allenatore ha vinto due titoli: una coppa di Germania col Lipsia nel 2022 e una Supercoppa di Turchia col Fenerbahce nella scors stagione.

Italiano all'estero?

Intanto Vincenzo Italiano, dopo essere stato sedotto e abbandonato dal Napoli per la seconda volta negli ultimi anni, è in attesa di trovare una nuova panchina dopo l'addio al Bologna. Nelle ultime ore si è fatta largo l'ipotesi Turchia, col Besiktas che sarebbe pronto ad affidarsi al tencico di Karlsruhe per ripartire in vista della prossima stagione.