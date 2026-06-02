Accostato alla Fiorentina, ora nel mirino dell'Inter: Provedel preferito dei nerazzurri

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Tra i nomi circolati in queste settimane per la porta della Fiorentina, in caso di addio con David De Gea - la società starebbe riflettendo sulla posizione dello spagnolo dopo il rendimento altalenante di quest'anno -, c'è stato anche quello di Ivan Provedel. Il titolare della Lazio, poi infortunatosi lasciando il posto a Motta, piace al club viola ma in queste ore è diventato un obiettivo concreto dell'Inter.

Lo riporta Sky Sport, sottolineando che i nerazzurri sostituiranno Yann Sommer arrivato ormai a fine ciclo, cercando un buon portiere da affiancare a Josep Martinez che quando è stato chiamato in causa ha dato buone garanzie. La scelta numero uno dell'Inter ora ricade su Provedel, ma prima ci sarà da capire cosa pensa lui stesso del suo rapporto con la Lazio: in questi giorni, il suo agente e i biancocelesti si incontreranno e ne discuteranno.