Il Sassuolo si prepara ad annunciare il sostituto di Grosso: Aquilani in vantaggio su Abate

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L'ex allenatore della Primavera della Fiorentina è in vantaggio per la corsa alla sostituzione di Grosso sulla panchina del Sassuolo

Mentre si avvicina il giorno della risoluzione di Fabio Grosso con il Sassuolo, i neroverdi stanno stringendo il cerchio dei pretendenti per la sostituzione del tecnico che a breve firmerà con la Fiorentina. Grosso firmerà con i viola entro il weekend un contratto fino al 2028 con opzione per la stagione successiva a 1,2 milioni di euro a stagione.

Corsa a due per la panchina del Sassuolo

Carnevali ha ristretto il casting a due allenatori giovani ed emergenti: il primo, e in vantaggio, è quello dell'ex tecnico della Fiorentina Primavera Alberto Aquilani, vera rivelazione del campionato di Serie B alla guida del Catanzaro, finalista dei play off poi persi nel doppio confronto contro il Monza. Il secondo è quello di Ignazio Abate, che viene dall'esperienza allo Juve Stabia, dove si è messo in mostra per il gioco espresso dalla sua squadra. Su di lui sarebbe forte anche l'interessamento da parte del Torino.

Aquilani in cima alla lista di Carnevali

Una volta diramata l'ufficialità dell'addio a Grosso, l'idea del Sassuolo è quella di annunciare il nuovo allenatore nel minor tempo possibile. Come da tradizione, il Sassuolo si affiderà a un allenatore emergente e dalle idee moderne, con Aquilani che pare essere, ad oggi, il più serio candidato alla panchina dei neroverdi.