FirenzeViola Il mercato parte con la ricerca di un centrale. Valentini si gioca la permanenza

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La Fiorentina inizia il mercato con la ricerca di un difensore centrale di piede mancino. Valentini si candida per restare in viola

La Fiorentina ha già iniziato la ricerca di un difensore centrale di piede mancino che possa ricoprire anche il ruolo di terzino vista la necessità di coprire il vuoto lasciato da Parisi a causa del grave infortunio subito nella vittoria contro la Juventus. La missione degli uomini mercato è quella di individuare un giocatore che sia giovane, in rampa di lancio, duttile e ambizioso, un giocatore che potenzialmente possa scalzare dalla titolarità anche l'ex capitano Ranieri.

Viery e Obert i primi nomi sondati

Stanno già circolando i primi nomi, con Viery del Gremio e Obert del Cagliari che potrebbero rispondere alle esigenze di Paratici. Il primo però costa tanto mentre il secondo si è specializzato nel tempo nel ruolo di esterno e meno di centrale. Per questo la ricerca continua e, dopo l'arrivo del nuovo direttore sportivo, è stata allargata anche a mercati meno battuti rispetto al recente passato, con una fitta rete di scout che sta sondando anche paesi periferici del calcio europeo e non solo.

Valentini si gioca la permanenza

Nel frattempo la Fiorentina riaccoglierà anche Valentini, che dopo una buona stagione all'Hellas Verona tornerà al Viola Park. I gialloblu non eserciteranno il diritto di riscatto fissato tra 3,5 e 4 milioni di euro. L'argentino con ogni probabilità inizierà il ritiro con la prima squadra allenata da Grosso, che poi ne deciderà il futuro insieme ai dirigenti. Al momento pare difficile che la Fiorentina ne decida la permanenza, ma vista la difficoltà nel trovare difensori affidabili e considerando la necessità di dare una rinfrescata al reparto, non è detto che questa soluzione non possa prendere corpo.