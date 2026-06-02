Sul fronte cessioni, la Fiorentina guarda a destra: ecco la situazione di Dodo e Fortini

vedi letture

Il Corriere dello Sport fa il punto anche sulle cessioni possibili di casa Fiorentina e in tal senso scrive, occhio alla situazione di Dodo e Fortini, in scadenza di contratto nel 2027 e lontani da un eventuale rinnovo. Per motivi diversi, entrambi i giocatori potrebbero lasciare la Fiorentina, che dovrà monetizzare dai loro addii. Allo stato attuale il cartellino di Dodo vale una cifra compresa tra i 10 e i 15 milioni. L'anno scorso la richiesta per il brasiliano era di 30 milioni.

Il suo stipendio è di 1,5 milioni netti a stagione. Quanto a Fortini, che percepisce qualcosa come 40 mila euro l'anno, la dirigenza viola chiederebbe 6-7 milioni. Quindi a meno di colpi di scena saranno settimane calde dal punto di vista delle uscite e non solo delle entrate.