IBRAHIMOVIC, Si è operato: in campo tra 8 settimane

Con una nota ufficiale, il Milan ha comunicato le condizioni di Ibrahimovic dopo l'intervento a cui lo svedese è stato sottoposto quest'oggi: "AC Milan comunica che in data odierna, Zlatan Ibrahimovic è stato sottoposto ad intervento in artroscopia del ginocchio sinistro presso l'UPMC Salvator Mundi International Hospital di Roma. L'intervento di cleaning articolare è stato eseguito con successo dai chirurghi Volker Musahl e Fabrizio Margheritini, alla presenza del Direttore medico rossonero Stefano Mazzoni e del consulente ortopedico del Club Roberto Pozzoni. Zlatan sta bene ed inizierà, da subito, il percorso riabilitativo". I tempi di recupero per Ibrahimovic - secondo quanto raccolto da TMW - sono stimati in 4 settimane per tornare a correre e 8 per tornare a giocare