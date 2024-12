IACHINI, Vlahovic in media con le altre punte. Rinnoverà

FirenzeViola.it

© foto di Image Sport

Beppe Iachini è sicuro su Dusan Vlahovic, attaccante incrociato a Firenze oggi alla Juventus: "Per me rinnoverà. Ci sono tutti i presupposti, non penso che la società possa accettare di liberarsene così facilmente. E poi se vuoi ottenere dei risultati, gli attaccanti forti li devi comprare e non vendere".

Intervistato da Tuttojuve.com, l'ex tecnico della Fiorentina ha aggiunto: "E' in media con i grandi attaccanti della Serie A, a parte Retegui e Kean che stanno vivendo un'annata magica. E' un attaccante con caratteristiche di un certo tipo, fa gioco per la squadra e crea molte occasioni da gol. Si avverte tantissimo la sua mancanza e la Juve sta pagando dazio".