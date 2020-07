IACHINI, Come si fa a non dare un rigore così?

Giuseppe Iachini in conferenza stampa ha parlato così dopo la gara contro il Verona pareggiata in extremis: "Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio aggredendo il Verona in avanti e creano presupposti per pareggiare. Gli episodi per metterla in parità anche prima c'erano stati e avremmo provato a vincerla. I ragazzi sotto il piano della voglia hanno provato di tutto per rimettere in sesto la partita, è un peccato perché ai punti l’avremmo meritata. Come si fa a non dare un rigore così? Per favore. Siamo stati sfortunati sul calcio di rigore però è stato valutato così. C'è grande rammarico, in quel momento della partita avremmo potuto pareggiare per poi forzarla dopo e vincerla. Diciamo che non siamo stati fortunati".

Salvezza? "Noi non facciamo calcoli, giochiamo sempre con le tre punte, il secondo tempo ne abbiamo messa anche una in più. Creiamo presupposti per fare gol, abbiamo preso 5 pali, ma ci è mancato di essere bravi e concreti da avere qualche punto in più".