THE ATLETIC, L'Arsenal è tra i frontrunners per DV9

The Athletic torna sul futuro di Dusan Vlahovic spiegando come L'Arsenal stia facendo sul serio per la punta serba della Fiorentina. In caso di addio a gennaio, escluso al momento da tutte le parti in causa, i Gunners sono tra i frontrunners: la Fiorentina chiede 70-80 milioni per farlo partire subito e la formazione allenata da Mikel Arteta sta studiando la possibilità di formulare una maxi offerta. Nella proposta potrebbe essere inserito anche il riscatto di Lucas Torreira mentre Vlahovic, dal canto suo, continua a preferire altre destinazioni (su tutte Barcellona e Juventus).