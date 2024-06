MESSAGGERO, Lazio, Viola e Juve seguono Spertsyan

FirenzeViola.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Messaggero, nella sua edizione odierna, sottolinea come la Lazio abbia messo nel mirino Eduard Spertsyan, gioiello armeno classe 2000 che in questa stagione nel massimo campionato russo con la maglia del Krasnodar ha realizzato 11 reti e sette assist. In Patria viene definito come il nuovo Mkhitaryan, la richiesta di partenza è di 18 milioni di euro con i biancocelesti che starebbero lavorando insieme all’agenzia Pimenta per ottenere uno sconto sul cartellino. Sul ragazzo - si legge - ci sarebbero anche Fiorentina e Juventus.