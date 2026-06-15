Il Gubbio vuole trattenere Baroncelli ma la Fiorentina chiede l'acquisto
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Tra i giovani giocatori in prestito in giro per l'Italia la Fiorentina annovera anche Leonardo Baroncelli, di rientro dalla stagione in prestito al Gubbio dove ha collezionato 19 presenze. Il club umbro vorrebbe trattenerlo ma la Fiorentina ha messo una condizione:ossia che il Gubbio acquisti il cartellino del difensore classe 2005. Per ora nulla è deciso visto che il progetto eugobino prevede sì di puntare sui giovani provenienti da grandi club ma attraverso la riduzione dei costi e la sostenibilità economica, come si legge sul Corriere dell'Umbria.
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