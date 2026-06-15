L'obiettivo Pellegrino sul futuro: "Ho ancora tanti sogni e farò di tutto per realizzarli"

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L'attaccante argentino del Parma, Mateo Pellegrino, accostato alla Fiorentina ed attualmente ai Mondiali con la Seleccion, ha parlato a "Champions of Made in Italy", format della serie A: “La mia esperienza a Parma è nata quando seppi dell’interesse del club. Sapevo che aveva molta storia e che c’erano stati tanti argentini: sapevo solo questo, oltre al fatto che aveva avuto un’epoca dorata negli anni ’90. Quando nacque questo interesse dissi che volevo andare lì. Conoscevo già l’Italia, perché avevo avuto la fortuna di vivere qui quando mio papà era il vice di Benitez all’Inter. Avevo già visitato Parma da piccolo, con mia mamma, e la vita mi ha riportato qui come giocatore. Tornare è stato molto bello. La vita non è solo calcio, la città dove si vive è molto importante, e il campo riflette tutto questo. Parma in questo senso funziona, mi fa sentire molto comodo, anche a mia moglie. Siamo contenti e a nostro agio, mi lascia tranquillo. Mi sento molto bene con la città e la cultura, è una città piccola e che ti fa sentire come in un “pueblo”, come quando ero in Argentina. Mi sento come a casa. L’Argentina è abbastanza simile all’Italia, siamo passionali e sentiamo molto le cose della vita oltre al calcio, siamo molto aperti"

Pellegrino e il futuro

"Ho molti sogni, molti sono diventati veri. Ovviamente ho altri sogni e farò di tutto per realizzarli, è bello svegliarsi di mattina e avere una motivazione. Ti potrei dire l’arrivare nella Nazionale dell’Argentina, migliorarmi ogni anno e segnare. Sono felice perché ne ho già compiuti molti, ma ne ho altri”.