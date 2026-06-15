Ufficiale A gennaio lo corteggiò la Fiorentina, oggi Boga diventa un giocatore della Juve: c'è il riscatto

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Corteggiato anche dalla Fiorentina nella sessione di mercato invernale per poi andare alla Juventus, l'esterno del Nizza Jeremie Boga è stato riscattato dal club bianconero. Questa la prima mossa dunque di Giovanni Carnevali che da questa mattina è a Torino a lavorare per il futuro della squadra. L'annuncio è stato dato dalla Juventus stessa:

"Jérémie Boga è a tutti gli effetti un giocatore della Juventus. Il Club ha infatti esercitato il diritto di opzione per l'acquisizione definitiva delle prestazioni sportive dell'esterno offensivo classe 1997, arrivato a Torino lo scorso gennaio in prestito dall'OGC Nice. Boga ha firmato un contratto che lo legherà ai colori bianconeri fino al 30 giugno 2029. Nei suoi primi mesi con la maglia della Juventus, l'esterno ivoriano si è inserito rapidamente nelle rotazioni della squadra, collezionando 17 presenze complessive fra competizioni nazionali e internazionali, mettendo a segno 4 gol e servendo 1 assist. Congratulazioni Jérémie, ci vediamo in campo!"