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La Fiorentina vuole Ruggeri lui manda messaggi romantici all'Atletico Madrid: "Nostalgia"
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La Fiorentina ha messo nel mirino Matteo Ruggeri, il terzino dell'Atletico Madrid proveniente dall'Atalanta, con cui ha disputato una buona stagione. L'Atletico sta cercando rinforzi anche nel suo ruolo e dunque alcune società, tra cui la Fiornetina, si sono affacciate a prendere informazioni.
Lui però a quanto pare pensa solo all'Atletico Madrid, anche in vacanza, e non manca di postare messaggi d'amore. Anche oggi ha postato una foto di gioco con i compagni di squadra scrivendo "Nostalgia". Un chiaro messaggio dunque di dove vuole tornare a luglio. E a giudicare dai messaggi dei tifosi, l'amore è reciproco.
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